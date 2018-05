Une palette rose pour le Centre-Femmes du Grand-Portage

Le 26 avril dernier, le comité de condition des femmes du Syndicat de l’Enseignement du Grand-Portage (SEGP) conviait son personnel enseignant et la population à une soirée «palette rose» en formule 4 à 7 au profit du Centre-Femmes du Grand-Portage.

Cette soirée à l’initiative du comité de la condition des femmes du SEGP (CSQ) et rendue possible grâce à la collaboration de la Microbrasserie Aux Fous Brassant afin de soutenir un organisme œuvrant auprès des femmes a permis d’amasser 350 $ pour l’organisme. À l’achat d’un billet au cout de 10 $ pour une palette de dégustation de bière, un montant de 3.50 $ était versé à l’organisme.

Le Centre-Femmes du Grand-Portage tient à remercier chaleureusement le comité de la condition des femmes du Syndicat de l’Enseignement du Grand-Portage et la Microbrasserie Aux Fous Brassant de leur contribution afin de lui permettre de poursuivre sa mission et ses activités.

Le Centre-Femmes du Grand-Portage vise l’éducation, la sensibilisation, la prévention de la violence et l’information en matière de condition féminine. C’est un lieu d’appartenance où les femmes se regroupent et se donnent ensemble les moyens de conquérir leur autonomie, et ce, selon les besoins de chacune.