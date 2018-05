La Sûreté du Québec lance une nouvelle campagne de recrutement sous le thème de la passion pour le métier policier. Par cette campagne, l’organisation désire recruter les meilleurs candidats reflétant le profil et les valeurs de la SQ, ceux qui se démarquent par leur passion, leur professionnalisme, leur détermination et leur engagement.

Elle mettra en lumière six ambassadeurs policiers de la Sûreté dont le travail est exemplaire et qui sont appréciés autant de leurs pairs que de leurs gestionnaires. Par le biais des médias sociaux, les aspirants policiers pourront échanger avec eux, notamment par l’entremise de leur nouveau compte Instagram. Les ambassadeurs seront aussi présents dans certains salons d’emploi et participeront à différents types d’évènements.

Pour en savoir plus sur nos ambassadeurs et sur l’emploi de policier à la Sûreté du Québec, visitez le recrutementsq.com.