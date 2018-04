La MRC de Kamouraska reçoit une aide de plus de 195 000$ pour les sauvetages hors-route

Le ministère de la Sécurité publique du Québec a accordé le 18 avril une aide financière de 195 117 $ à la MRC de Kamouraska, dans le cadre du programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier. Ce programme a pour but d'assurer aux citoyens les meilleurs services d'urgence possibles, où qu'ils se trouvent.

En collaboration avec les services incendie du territoire, la MRC de Kamouraska a déposé en décembre dernier une demande d’aide financière afin d’améliorer les sauvetages hors-route sur son territoire. Cette aide financière permettra en autres d’établir un affichage de sécurité dans les routes et sentiers isolés, de bonifier les équipements des services d’incendie, notamment avec l’achat de défibrillateurs et d’équipements de premiers soins, et d’améliorer la couverture radio. Des cartes du territoire seront aussi créées.

APPLICATION MOBILE

La réalisation d’une application mobile permettra aux citoyens ou visiteurs de mieux connaitre les activités disponibles sur le territoire et de recevoir des conseils pour adopter des comportements sécuritaires lorsqu’ils fréquentent ces lieux d’activités. «Grâce à ces nouveaux outils et à cette aide financière, la rapidité, l’efficacité d’intervention et la sécurité de nos citoyens seront augmentées», affirme le préfet, Yvon Soucy. Cela permettra aussi une meilleure sensibilisation et la diffusion d’informations sur la prévention en milieux isolés.

En premier lieu, il y aura l’élaboration d'un protocole local d'intervention d'urgence pour l'organisation des services d'urgence en milieu isolé sur le territoire. Les fonds serviront aussi à former et organiser des simulations pour les intervenants.