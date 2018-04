Camping KOA Bas‐Saint‐Laurent devient le 1er KOA Resort au Canada

C’est avec une fierté peu commune que Thomas Gagnon, président et copropriétaire, annonce que Camping KOA Bas‐Saint‐Laurent devient le le quinzième KOA Resort en Amérique du Nord et le premier au Canada.

Un KOA Resort doit offrir à sa clientèle un hébergement de haute qualité que ce soit des sites de VR (véhicules récréatifs) de toute taille incluant des sites patios deluxes, des sites pour tentes ou petits VR et des cabines deluxes (literie incluse) avec cuisine toute équipée, salle de bain complète, câble TV, véranda et patio deluxe incluant table, chaises, balançoire et BBQ au propane. En prime, ces cabines sont sur le lac.

Camping KOA Bas‐Saint‐Laurent offre à sa clientèle un programme d’activités hors du commun dans sa salle avec terrasse pouvant accueillir plus de 300 personnes. En 2018, les activités débutent dès le mois de mai pour se terminer en septembre. Nos incontournables sont la St‐Jean avec feu traditionnel, nos fameux feux d’artifice et spectacle avec Kaven Haché (Star Académie) et Mathieu Boucher (La Voix 2014), le weekend rétro du 1er juillet incluant Les années Juke‐Box avec Michaël Rancourt et son band, notre fameux weekend country à la fête du travail sans compter Manon Bédard et Cie en août et Trois‐Pistoles en chansons, un des plus importants concours de chants amateurs au Québec, en juillet. Le calendrier complet des activités se trouve dans notre site web koabasstlaurent.com.

Dans un KOA Resort, Récréation est aussi synonyme d’animation. Tel un Club Med, nos G.O. (gentils organisateurs) sauront vous divertir par un programme d’activités animées 7 jours par semaine du 23 juin au 3 septembre. Nos superbes infrastructures de loisirs tels notre grande piscine chauffée avec glissade, l’unique trampoline géant, minigolf, etc. ainsi que la proximité du Lac St‐Mathieu et sa plage nous permettent d’offrir plein de plaisir aux gens actifs, jeunes et moins jeunes. Ces activités sont optionnelles car plusieurs préfèrent calme et relaxation.

«Maintenant que la construction est derrière nous, nous pouvons enfin nous concentrer sur ce qui me tient le plus à cœur soit améliorer l’expérience‐client et faire de Camping KOA Bas‐ Saint‐Laurent un lieu unique dans le Bas‐Saint‐Laurent et l’Est du Canada» lance Martin Bruneau, gérant et co‐propriétaire.