Jacinthe Rioux, marraine d’honneur pour Place aux jeunes dans les Basques

La marraine d’honneur du prochain séjour exploratoire de Place aux jeunes les Basques (PAJB) qui se tiendra du 8 au 10 juin 2018 sera Jacinthe Rioux. De retour dans sa région natale depuis 2017, Mme Rioux travaille dans la restauration tout en planifiant un démarrage d’entreprise dans le domaine maraîcher et des petits fruits.

Le séjour étant axé sur l’agroalimentaire et étant une ancienne participante de PAJB, Jacinthe Rioux s’avère la porte-parole idéale. Diplômée en productions horticoles et de l’environnement à l’ITA de Saint-Hyacinthe, dotée d’une bonne expérience de travail dans le milieu agroalimentaire et venant tout juste de traverser les premières étapes de démarrage d’une entreprise, la marraine d’honneur aura certainement de très bons conseils pour les participants.

«Le séjour exploratoire est, selon moi, un incontournable; c’est une véritable mine d’or! Il nous permet de découvrir – ou redécouvrir – le potentiel de ce merveilleux coin de pays. Il s’agit d’une très belle occasion pour les participants de se créer un réseau de contacts très rapidement avec des acteurs clés en région, ce qui rend l’établissement vraiment motivant», a déclaré Mme Rioux.

«Il y a une effervescence dans la MRC des Basques en ce qui a trait au développement de projets agroalimentaires valorisant l’accessibilité à la nourriture locale. Certaines entreprises agricoles ont de grands besoins de mains-d’œuvre. Parmi les participants, il se trouvera de nouveaux entrepreneurs, des candidats qualifiés prêts à œuvrer dans le domaine et peut-être même une relève pour nos fermes», explique Giovanny Lebel, agent de développement agricole à la MRC des Basques. Toute personne désirant rencontrer les candidats, faire visiter leur entreprise lors du séjour ou ayant une occasion d’affaires peut contacter l’agente de migration.

Les séjours exploratoires sont sans frais pour les participants. Ils sont également ouverts aux nouveaux résidents des Basques arrivés depuis moins d’un an. Les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans, diplômés ou en voie de l’être. Cette expérience inoubliable facilitera leur recherche d’emploi. Ils assisteront à un atelier d’entreprenariat, visiteront des entreprises agricoles de la région, découvriront des projets innovateurs et rencontreront des citoyens engagés, tout en visitant les attraits naturels et culturels du territoire.

Pour plus d’information ou pour obtenir un formulaire d’inscription, on peut communiquer avec Mélanie Rioux, agente de migration Place aux jeunes pour les Basques, au 418 314-0404 poste 2502, melanie.rioux@universemploi.ca ou sur www.placeauxjeunes.qc.ca.