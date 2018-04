Israël d’hier à aujourd’hui

Dans la série Découvertes d’ici et d’ailleurs, Patrimoine et culture du Portage invite la population à rencontrer Laurier Thibault qui viendra raconter son voyage effectué l’an dernier en Israël. Cette visite de deux semaines l’a mené du nord au sud de ce pays fascinant, riche d’histoires ancienne et contemporaine et de paysages émouvants.

Cette présentation aura lieu le 22 avril à 14 h à la sacristie de Notre-Dame-du-Portage, sur la route du Fleuve. Modeste d’étendue, située entre mers et déserts, la Terre Sainte a exercé au cours des deux derniers millénaires une influence culturelle considérable sur le reste du monde. Qu’elle se fasse dans un but religieux ou simplement touristique, la visite d’Israël, berceau des trois principales religions du monde, constitue l’un des voyages les plus marquant que l’on puisse faire.

Au cours de sa présentation M. Thibault çparlera de Jérusalem, mais aussi de Bethléem située en territoire palestinien, de la Galilée, de Nazareth, de sa balade sur le lac Tibériade, de la magnifique Saint-Jean d’Acre, de Haïfa et Jaffa, du désert du Négev et en prime de la magnifique cité oubliée de Pétra, en terre de Jordanie. Il sera question de son expérience au mur des lamentations, de sa soirée du Shabbat, avec une famille israélienne, des manuscrits de la mer Morte, de sa rencontre avec des bédouins, d’une visite à la Knesset... et de bien d’autres anecdotes. Pour plus d’information : 418-862-3995.