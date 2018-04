Pierre Lavoie veut faire bouger les jeunes du Bas-Saint-Laurent

Le fondateur du Grand défi Pierre Lavoie, et conférencier reconnu du même nom, a entretenu divers enseignants et acteurs du milieu scolaire à propos de l’importance de l’activité physique pour les jeunes des écoles primaires dans le cadre de la conférence «100 degrés» donnée à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup le 10 avril.

Pierre Lavoie considère que les cours d’école sont désormais aseptisées et peu intéressantes pour les enfants, ce qu’il dénonce. «Il faut arrêter d’avoir peur que les enfants se blessent. Tester leurs limites et avoir un peu peur fait partie de leur développement, surtout pour les enfants âgés entre 0 et 9 ans. C’est à ce moment qu’ils développent des aptitudes motrices qui les suivront pour le reste de leur vie. On est aux prises avec un problème sociétal majeur en se disant qu’ils sont en sécurité et qu’ils apprennent des choses avec un écran dans les mains», estime Pierre Lavoie.

MOUVEMENT SOCIAL SOUTENU

Il souhaite ainsi continuer de faire avancer le mouvement social qu’il a instauré dans les différentes écoles primaires du Québec avec les «À l’école, on bouge au cube». Une mesure visant à faire bouger les élèves de 450 écoles primaires du Québec, 60 minutes par jour, a d’ailleurs été mise en place par le gouvernement du Québec, soutenue par le programme Force 4 de Pierre Lavoie. Une enveloppe budgétaire de 6,7 M$ pour l’année scolaire 2017-2018 a été libérée en ce sens.

«On vient en support aux écoles en leur donnant divers outils grâce à Force 4. Elles sont capables de faire les choses quand on leur offre un support structuré», explique Pierre Lavoie.

Ce dernier souligne que l’initiative devra continuer d’être supportée par le ministère de l’Éducation. «On a des leaders dans les écoles, des professeurs d’éducation physique qu’il faut impliquer et accompagner. C’est démontré que les élèves sont plus concentrés, attentifs et captent plus facilement l’information s’ils font de l’activité physique. Cela a un impact cognitif très important et on leur permet de maintenir leur corps en santé», précise Pierre Lavoie.

LES MOYENS POUR Y ARRIVER

Pour offrir au moins 60 minutes d’activité par jour à leurs élèves, les écoles peuvent augmenter le temps alloué aux récréations à l’extérieur, augmenter le temps alloué aux cours d’éducation physique, intégrer des pauses actives, favoriser les apprentissages par l’action motrice, favoriser le transport actif ou prévoir un ou plusieurs moments dans la journée où tous les élèves seront actifs en même temps.

Sur le territoire desservi par Info Dimanche, huit écoles primaires participent à Force 4, en collaboration avec le Grand défi Pierre Lavoie. Il s’agit des écoles de Notre-Dame-du-Portage et les Pèlerins de Saint-André-de-Kamouraska, Vents-et-Marées et Desbiens de Cacouna, Chanoine-Côté de Trois-Pistoles, Joli-Vents de Saint-Cyprien, La Source de Saint-Michel-du-Squatec et de Dégelis. Pierre Lavoie était invité à l'initiative de l'organisme COSMOSS Bas-Saint-Laurent.

Rappelons que Pierre Lavoie, accompagné du cuisiner Ricardo Larrivée et de l’architecte Pierre Thibault, qui ont fondé l’organisme Lab-École, ont le mandat de repenser cinq écoles pour la rentrée de 2021. Trois chantiers seront déployés, soit l’aménagement physique, l’alimentation et les saines habitudes de vie en milieu scolaire. Le ministère de l’Éducation a soutenu l’initiative avec un budget de 3 M$ sur deux ans.