Kay-Sha Ouellet à la Fondation du Collège Notre-Dame

Kay-Sha Ouellet, de Rivière-du-Loup, a récemment été embauchée à titre de coordonnatrice du développement philanthropique de la Fondation du Collège Notre-Dame. Issue de la promotion 2008 du Collège, madame Ouellet a étudié en tourisme et en planification d’évènements. Elle a notamment travaillé dans les secteurs de la restauration et de l’évènementiel au cours des dernières années.

Relevant du conseil d’administration de la Fondation du Collège, elle a pour mandats, entre autres, d’élaborer et de déployer les stratégies nécessaires au rayonnement de l’organisme. Outre les tâches administratives et cléricales liées au fonctionnement du conseil d’administration et au développement de la Fondation, elle est responsable de l’organisation des évènements philanthropiques et sociaux, de la supervision des activités de financement, de la réalisation des campagnes de financement et du maintien des relations avec les diplômés du Collège.

Entrée en fonction le 12 mars, madame Ouellet succède à Sylvain Dionne, qui a exercé ce mandat de 2012 à 2017, et Anne Mailloux, qui assurait l’intérim depuis le départ de monsieur Dionne en septembre dernier.