Le service d’hémodialyse en opération cet automne à Rivière-du-Loup

Les patients qui souffrent de déficiences rénales dans la grande région de Rivière-du-Loup pourront enfin bénéficier d’un service d’hémodialyse à proximité de la maison dans quelques mois. Le député et ministre Jean D’Amour est confiant que l’unité soit opérationnelle en novembre prochain.

Situé au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, le service devrait vraisemblablement ressembler à l’unité inaugurée en 2014 à l’Hôpital de Montmagny. Il s’agirait, toujours selon M. D’Amour, d’un projet d’environ 3,5 M$.

Le processus d’appel d’offres s’est conclu récemment et c’est l’entreprise Marcel Charest et Fils de Saint-Pascal qui l’a remporté. «Les travaux vont débuter dès que la température va le permettre. La mise en opération du service est prévue entre octobre et la fin novembre», a complété le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent.

C’est en octobre 2016 que le ministre Gaétan Barrette avait donné son aval au projet de mise en place d’un service d’hémodialyse à Rivière-du-Loup afin de desservir la clientèle du KRTB.

Jusqu’à présent, les patients du Kamouraska, du Témiscouata, des Basques et de la région de Rivière-du-Loup devaient se déplacer à Rimouski plusieurs fois par semaine afin d’avoir accès au service.