Des étudiantes en sciences infirmières traitent d’enjeux de santé à Rivière-du-Loup

Les étudiantes au baccalauréat en sciences infirmières présenteront au grand public les résultats de leurs projets de fin d’études le mardi 17 avril, de 11 h à 13 h 30, au Carrefour du Cégep de Rivière-du-Loup.

Cette séance d’affichage, présentée par 20 finissantes au DEC-BAC en sciences infirmières ayant suivi leur formation à Rivière-du-Loup et à La Pocatière, porte sur plusieurs thèmes axés sur la prévention et la promotion de la santé ainsi que sur l’amélioration des soins de services. «Cet évènement permet aux étudiantes de présenter leur programme de formation ou d’éducation à la santé réalisé dans le cadre de leur projet d’intégration dans les milieux scolaires, communautaires et cliniques», précise la professeure et codirectrice du Module des sciences de la santé Manon Daigle.

L’épuisement des bénévoles en soins palliatifs, les saines habitudes de vie, l’usage sécuritaire des sièges d’auto pour enfants, la gestion de l’anxiété, le déficit d’attention, la stigmatisation en santé mentale, la polypharmacologie, la gestion du stress et les intolérances et les allergies alimentaires sont au nombre des thèmes qui seront abordés. «En plus de montrer la contribution des infirmières dans le réseau de la santé, cette séance d’affichage sera une bonne occasion d’en apprendre davantage sur des sujets qui touchent le grand public», indique Karine Lévesque Rivard, professeure substitut en sciences infirmières au Kamouraska - Rivière-du-Loup – Témiscouata - Les Basques (KRTB).

L’UQAR est présente à Rivière-du-Loup depuis une quarantaine d’années. En plus de son DEC-BAC en sciences infirmières, elle offre des certificats en administration, en gestion des ressources humaines, en gestion de projet et en santé mentale. Quelques programmes en éducation sont offerts à distance. De plus, une variété d’autres programmes pourraient être déployés selon la demande et les besoins de la région.

«Le Service de la formation continue a pour objectif de répondre aux besoins des milieux que nous desservons. En plus des formations créditées, nous offrons des formations de courte durée répondant aux exigences des ordres professionnels et des personnes en emploi afin de rehausser leurs compétences ou encore aux entreprises qui veulent bonifier les connaissances de leurs employés sur un sujet particulier», explique la directrice du Service de la formation continue, Louise Bolduc.

Mentionnons que l’UQAR a une conseillère en formation continue, Julie-Caroline Veilleux, dont le bureau est situé au Cégep de Rivière-du-Loup. Elle a pour mandat d’accompagner les individus, les organismes et les entreprises dans le développement de leurs compétences sur le territoire du KRTB. On peut communiquer avec elle à l’adresse krtb@uqar.ca.