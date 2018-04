L’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ) est l’instigateur d’une soirée sur la pêche et les lacs au Témiscouata, un évènement qui aura lieu le jeudi 12 avril à compter de 19 h au BeauLieu Culturel de Témiscouata-sur-le-Lac, 2448 Rue Commerciale Sud (quartier Notre-Dame-du-Lac).

Pour l’occasion, les organisateurs pourront compter sur la présence de Patrick Campeau, pêcheur professionnel depuis plus de 25 ans, formateur et chroniqueur de chasse et de pêche. «Lors de sa conférence, il partagera son expertise en donnant de nombreux trucs et astuces pour réussir sa pêche en ciblant les espèces de poissons et les plans d’eau du Témiscouata. Les pêcheurs de tous les niveaux, ainsi que les non-initiés, auront l’occasion de parfaire leurs connaissances sur la pêche», a noté Kim C. Charbonneau, coordonnatrice de projets pour l’OBVFSJ.

L’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean présentera aussi ses travaux sur l’état des lacs et des populations de poissons au Témiscouata. Un tirage de prix de présence, dont un forfait de pêche sur glace pour 6 personnes offert par Les Excursions de pêche Lac Témiscouata Inc, aura lieu pour les participants de l’évènement.

Le cout d’entrée est de 10 $, payable sur place lors de l’évènement, en argent seulement. «Faites-vite! Les places sont limitées, appelez au 418-899-0909 pour réserver», a conclu Mme Charbonneau. Vous pouvez également obtenir plus d’informations à l’adresse électronique : lacs@obvfleuvestjean.com