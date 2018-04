Plusieurs projets en marche à Saint-Mathieu-de-Rioux

Le comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux a le vent dans les voiles et dresse un bilan fort stimulant de la dernière année. Lors de son assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 28 mars, sept administrateurs ont été élus auxquels s’ajoutent deux administrateurs délégués par la municipalité.

Il s’agit de Sylvie Brochu, présidente, Lucie Malenfant, vice-présidente, Ginette Rainville, secrétaire-trésorière, Marie-France Camirand, Marlaine Samson, Maylina Fournier, Réal Dubé, René Bérubé et Marc Jean.

Le 18 novembre 2017, le comité de développement en collaboration avec la SADC des Basques tenait une rencontre publique de présentation de son plan d’actions 2017-2022 devant 60 participants. Une importante mobilisation s’est ensuite orchestrée autour des projets jugés prioritaires découlant des démarches consultatives précédentes. Ainsi, un sous-comité d’embellissement et d’aménagement a mis en place différents petits comités de travail, que ce soit pour la poursuite de l’aménagement de la plage municipale du Riverain, la création d’un site d’observation ornithologique, l’étude d’un projet de sentiers écologiques et le déploiement d’un plan d’aménagement paysager global pour la municipalité. Le comité entend aussi entreprendre des démarches visant à étudier les possibilités d’aménagement d’un terrain municipal bordant le grand lac Saint-Mathieu.

D’autre part, un sous-comité de communication, promotion et signalisation s’attarde d’abord à développer un plan de signalisation harmonisé, efficace et esthétique visant à mieux orienter et accueillir les visiteurs et passants. Le comité de développement entend aussi appuyer les efforts visant la relance du Comité des loisirs et appuyer toutes démarches pertinentes visant l’accessibilité au réseau de téléphonie cellulaire à titre de besoin essentiel. Appuyés et accompagnés par la SADC des Basques, plus d’une quinzaine de bénévoles sont impliqués sur les différents comités et sous-comités liés à la réalisation des projets du plan d’actions 2017-2022.

Le comité de développement avait aussi soumis au conseil municipal un projet d’embauche d’un agent de développement, visant à soutenir et faciliter les initiatives liées au développement local. Lors de l’assemblée générale annuelle, le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, Roger Martin, confirma que des procédures d’embauche seront lancées prochainement, afin d’ouvrir ce nouveau poste clé. Un partenariat avec la Corporation du Parc du Mont-Saint-Mathieu est établi pour partager cette ressource.

Bénéficiant d’un environnement fort agréable et du renouvèlement continu de sa population, le comité de développement remercie tous les acteurs locaux qui sont à l’œuvre afin de continuer de faire de Saint-Mathieu-de-Rioux une municipalité énergique, accueillante et attractive. Il est possible de contacter le comité de développement par courriel à stmdr.cdev@outlook.com ou rendez-vous sur le site de la municipalité, onglet communiqués et avis, pour consulter le plan d’actions, le rapport annuel et autres documents d’intérêts.