Entente de principe entre le gouvernement et le Regroupement Les sages-femmes du Québec

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a annoncé le 29 mars qu'une entente de principe a été conclue hier entre le Gouvernement du Québec et le Regroupement Les Sages-femmes du Québec (RSFQ).

«La conclusion de cette entente de principe témoigne de nos efforts pour mieux répondre aux besoins des familles en matière de périnatalité. Nous reconnaissons l'apport de cette profession au sein du réseau de la santé et nous sommes heureux d'être arrivés à la conclusion d'une entente qui satisfait toutes les parties impliquées. Je tiens à saluer le RSFQ pour sa collaboration et son ouverture», a commenté le ministre Gaétan Barrette.

L'entente de principe s'inscrit dans une volonté de favoriser la pratique des sages-femmes au Québec et de reconnaître leur apport notable au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Elle respecte le cadre budgétaire du gouvernement et s'avère cohérente avec l'ensemble des autres ententes conclues avec les employés de l'État et les professionnels de la santé. Son contenu sera présenté dans les prochains jours aux membres du RSFQ.