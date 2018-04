On s’amuse à Saint-Clément

Cette année, plus du double des jeunes ont participé aux activités de la relâche scolaire dans la municipalité de Saint-Clément. Grands-parents et parents ont profité de cette période de congés pour passer du temps avec les enfants.

Le tournoi intergénérationnel de pétanque, pétanque atout et poche était de retour avec 25 participants qui se sont bien amusés. Près de 50 personnes étaient présentes au jeu gonflable. L’activité de bricolage avec le Cercle des fermières, a été une réussite. Vendredi avait lieu une soirée de hockey à Saint-Clément et c’est l’équipe du capitaine Félix Veilleux qui a remporté les grands honneurs. Le samedi, 176 convives ont participé à la dégustation de vins et fromages. Les membres du comité des loisirs tiennent à remercier chaleureusement Jean Vincent et toute son équipe qui ont réussi à faire de cette soirée un succès.

La municipalité de Saint-Clément souligne l’implication du Cercle des Fermières, du Club des 50 ans et plus, du comité des loisirs et de tous les bénévoles.