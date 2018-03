Le Festival Country St-Antonin de retour pour une 11e année

Le 11e Festival Country St-Antonin sera présenté du 15 au 17 juin. À la suite d’un 10e anniversaire couronnée de succès, le comité organisateur promet aux festivaliers une programmation 2018 encore riche et variée.

Cette année, le Festival se déroulera sur trois jours et débutera ses activités dès 11 h le 15 juin. Outre la présentation du rodéo professionnel, la programmation musicale viendra combler les attentes des amateurs de country avec, en nouveautés : The Cajuns, Country rock Twister et Lobster Country Band. Les festivaliers auront aussi la chance d’entendre Olivia Beaulac Valois, artiste coup de cœur au concours Trois-Pistoles en chansons en 2017. Cette année, une portion plus rock a été ajoutée avec le spectacle du groupe The Bon Jovi Xperience présenté le vendredi soir. La traditionnelle parade circulera de nouveau dans les rues de Saint-Antonin le dimanche dès 10 h 30.

Sur le site, plusieurs exposants sont présents pour offrir aux festivaliers des produits diversifiés. Parmi eux se retrouve une sélection d’artistes et artisans locaux. Depuis plus de 10 ans, le comité organisateur vise à créer une activité familiale et accessible à tous. Chaque année, c’est plus de 30 000 festivaliers qui fréquentent le site, ce qui lui confère le titre d’évènement rassemblant le plus grand nombre de visiteurs sur le territoire du KRTB. Les billets sont maintenant disponibles et encore une fois cette année, l’accès sur le site est gratuit pour tous. Tous les détails et la liste des points de vente sont disponibles à : www.festivalcountryst-antonin.com ou par téléphone au 418-868-1777.

SOUPER ANNUEL

Le samedi 14 avril dès 18 h, la population est conviée au traditionnel souper annuel du Festival suivi d’une soirée musicale animée par le Duo Mistral. L’évènement se tiendra au gymnase de l’école Lanouette situé au 18, rue du Couvent à Saint-Antonin. La soirée dansante débutera dès 20 h. Il est possible d’avoir plus d’information au 418-868-1777.