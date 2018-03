Sommet des capitaines Etsy : deux délégués du Bas St-Laurent à Toronto

Les 19 et 20 mars se tient à Toronto le Sommet des capitaines Etsy de l'ensemble du Canada. C’est l'occasion pour les représentants de toutes les régions du pays d'échanger sur l'organisation des événements Etsy : Made in Canada/Fait au Québec de l'automne 2018, de parler de commerce en ligne et des divers enjeux rattachés à la production locale et artisanale.



Deux délégués de l'équipe Etsy Bas St-Laurent participent à l'événement. Audrey Plouffe, de l'entreprise Confections Lime et Lune, établie à St-Mathieu-de-Rioux et Sébastien Toussaint, de l'Atelier Unik-Art, situé à l'Isle-Verte sont présents sur place afin d'échanger et de développer des liens avec les divers représentants des autres équipes Etsy du Canada.



Rappelons qu'Etsy est une plate-forme transactionnelle permettant aux entreprises de produits faits à la main de distribuer leur production directement aux clients, partout sur la planète. Créé en 2005, Etsy rassemble 1,9 millions de vendeurs actifs à travers le monde et rejoint plus de 33 millions d'acheteurs. Le siège social de l'entreprise est situé à Brooklyn, dans l'État de New York.



L'équipe Etsy Bas St-Laurent a été fondée en 2017 et regroupe plus de 40 propriétaires d'entreprises basés au Bas St-Laurent qui possède une boutique en ligne, via Etsy.