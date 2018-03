Une signature territoriale pour les carrefours jeunesse-emploi du Bas-Saint-Laurent

Pour augmenter leur visibilité et leur notoriété sur l’ensemble du territoire bas-laurentien, les CJE (carrefours jeunesse-emploi) du Bas-Saint-Laurent profitent de la Semaine de l’emploi pour lancer officiellement leur nouvelle signature territoriale.

Réalisée par l’agence G communication marketing, la nouvelle signature graphique adoptée par l’ensemble des sept CJE du Bas-Saint-Laurent a été créée dans un objectif bien précis : augmenter la visibilité et le rayonnement des CJE sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. L’idée de se doter d’une signature territoriale fut discutée lors de la réalisation d’un plan de communication conjoint entre les différents organismes.

L’un des enjeux de communication clairement identifiés fait référence au positionnement des sept organismes et leur défi à rejoindre une clientèle étendue sur un grand territoire. D’autre part, chaque organisme possède sa propre identité et n’intègre pas nécessairement l’acronyme CJE dans son logo (signature). Il s’avère donc important, dans l’objectif d’être connu et reconnu, de se donner une image de marque territoriale représentant la mission commune de l’ensemble des sept organismes, soit celle des CJE.

SEMAINE DE L'EMPLOI

Le lancement de la nouvelle signature territoriale des CJE concorde avec la Semaine de l’emploi qui a lieu du 19 au 23 mars 2018 au Bas-Saint-Laurent. Plusieurs activités entourant cette semaine thématique sont organisées un peu partout sur le territoire. D’autres activités seront déployées également par les CJE au cours de la prochaine année, afin de promouvoir leurs services ainsi que leurs différents programmes et projets.

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) accompagnent et guident les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’insertion sociale et économique, en aidant à leur cheminement vers l’emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projets.