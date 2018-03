La mise en valeur des commerces et services encouragée dans les Basques

La SADC des Basques, la Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques, la Caisse Desjardins du Terroir basque et les municipalités de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Jean-de-Dieu tiennent à informer les gens d’affaires et propriétaires de bâtiments commerciaux que le Programme d’aide à la mise en valeur des commerces et services est toujours actif et disponible afin de soutenir les projets de mise en valeur des façades commerciales.

Ce programme permet notamment de bénéficier d’un service d’esquisse à peu de frais avec le soutien financier des caisses Desjardins qui peuvent rembourser 600 $ sur le coût de production de l’esquisse.

De plus la SADC des Basques offre un soutien au niveau des frais de consultants, soit en pouvant couvrir jusqu’à 50 % des frais admissibles jusqu’à concurrence de 1 000 $ sous forme d’aide financière non-remboursable. Un prêt avantageux de la SADC est aussi offert dans le cadre du programme. Pour leurs parts, les municipalités de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Jean-de-Dieu offrent une aide financière non-remboursable équivalent à 30 % des coûts admissibles jusqu’à un maximum de 10 000 $ par bâtiment admissible.

Les bâtiments à vocation strictement locative (immeubles à logements), ne sont pas admissibles à ce programme. Par contre, les bâtiments comportant un local à vocation commerciale situés dans les secteurs ciblés, peuvent être admissibles au programme. Il est possible de consulter les détails du programme sur le site de la SADC des Basques.

Lancé au printemps 2010, ce programme aura eu un impact significatif sur l’amélioration de la qualité de l’image et de l’accueil des bâtiments commerciaux de ces trois municipalités. En 8 ans, c’est plus de 30 projets qui se sont réalisés et qui auront permis de dynamiser les rues principales et les commerces et services de proximité.

Pour toutes informations ou pour inscription au programme, veuillez communiquer avec Philippe Veilleux à la SADC des Basques au 418 851-3172 ou par courriel à pveilleux@ciril.qc.ca