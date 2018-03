Centre sportif Phil-Latulippe : la Ville éjecte la coalition

La dernière sortie publique de la coalition pour une glace artificielle au Centre sportif Phil-Latulippe a été la goutte qui a fait déborder la coupe, si bien que les élus de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac ont décidé d’éjecter ses membres du comité de travail pour la concrétisation du projet.

Vendredi dernier, la coalition a fait parvenir un communiqué de presse aux médias dans lequel elle demandait davantage de services dans la première phase de construction du nouveau Centre sportif Phil-Latulippe. Denis Blais, conseiller municipal faisant partie du comité de travail, a mentionné en point de presse lundi que «la coalition ne travaille pas comme partenaire, elle a fait un bris d’engagement. Nous sommes déçus des attaques de la coalition qui effectue de la désinformation. Nos travaux avec elle sont terminés, la coalition n’a qu’elle à blâmer.»

Au début du mois de février, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a consenti de reconstruire le Centre sportif Phil-Latulippe avec une glace artificielle de 200 par 85 pieds, soit la demande principale de la coalition, dans un bâtiment qui comprendrait aussi quatre chambres de joueurs. La deuxième partie du projet déposée au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur prévoit la construction de deux autres chambres de joueurs, d’une salle de classe, d’une salle intergénérationnelle et d’un hall d’entrée.

Loin de satisfaire ses attentes à court terme, la coalition est donc revenue à la charge pour obtenir dès maintenant six chambres de joueurs, un hall d’entrée, des espaces de rangement et une salle de classe. La Ville est cette fois restée sur ses positions, le projet demeure avec les deux phases présentées précédemment. «Toute l’information pertinente a été donnée dans ce dossier et la Ville fera éventuellement une présentation officielle à la population. Nous sommes responsables d’une bonne gestion et des dépenses de la Ville», a commenté le maire Gilles Garon. D’ailleurs, les élus ont rappelé que la Ville devra réaliser d’autres projets, notamment pour l’eau potable et l’Aréna Jacques-Dubé.

Le règlement d’assurance pour le Centre sportif Phil-Latulippe est de 3,6 millions de dollars. La Ville voulait un projet global de reconstruction d’environ 6 M$. La réalisation de la bâtisse de la première phase avec la glace artificielle est estimée à 5,6 M$. «Ce sont des couts justes et réalistes», a souligné Valérie Tremblay, directrice des loisirs et de la culture pour la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. La deuxième phase est évaluée à 1,3 M$, qui serait subventionnée à 50 %, pour un cout global de 6,9 M$ avant l’aide financière et de 6 250 000 $ en soustrayant la subvention. «Si la phase 2 n’est pas acceptée dans le premier programme, on la représentera une autre fois», a indiqué le maire.

Les élus ont noté à quelques reprises que les besoins de la population ne sont pas nécessairement ceux d’un groupe d’utilisateurs (hockey, patinage et ballon sur glace). C’est pourquoi on privilégie dans la phase 2 des locaux servant à des activités de loisirs amenant une certaine variété, autant pour des jeunes (mur d’escalade) que des ainés, et ce toute l’année.