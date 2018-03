Des acteurs de la MRC des Basques mobilisés pour travailler d’audacieux projets

Une journée de concertation, organisée par COSMOSS Les Basques le jeudi 1er mars, a rassemblé une trentaine d’acteurs du milieu travaillant tous des projets intéressants.

L’activité était animée par deux chargés de projet COSMOSS, soit Louis-Philippe de Grandpré et Jean-Sébastien Delorme.

Le premier accompagne des groupes de citoyens (à Sainte-Rita, à Saint-Clément et à Saint-Simon) qui désirent développer des projets d’autonomie alimentaire tels que des jardins communautaires, des aménagements comestibles ou même l’implantation de poulaillers. Le second soutient les organismes à vocation alimentaire pour structurer l’offre de dépannage alimentaire et améliorer l’autonomie alimentaire des citoyens. Cette rencontre a permis d’adopter une vision commune de développement d’ici 2020.

Mais COSMOSS Les Basques n’oeuvre pas uniquement en alimentation. Depuis que Chantal Drouin travaille pour le Maillon, un projet d’entraide citoyenne, 19 nouveaux citoyens maillons ont été recrutés et seront formés pour référer leurs concitoyens vers les services disponibles pour répondre à leurs besoins.

De son côté, Marimaud Dupras-Morin intervient avec des intervenants jeunesse du milieu éducatif, du milieu communautaire et du milieu de la santé pour prioriser la persévérance scolaire et déployer des initiatives pour outiller les parents. Quant à Sonia Marchand, organisatrice communautaire du CISSS BSL de Trois-Pistoles, elle aide les partenaires en intégration sociale et professionnelle à se rapprocher du milieu des affaires, afin que les employeurs prennent conscience des avantages pour leur entreprise de veiller à une bonne santé mentale de leurs employés.

«La mobilisation des acteurs locaux de la MRC des Basques a de quoi nous rendre fiers. Nous sommes tissés serré. Toutes les conditions sont présentes pour que réussissions à faire un plus dans la vie des familles», estime Flora Charlet, coordonnatrice COSMOSS les Basques.

COSMOSS les Basques est un espace de concertation qui existe depuis plus de 10 ans au sein duquel plus de 80 partenaires se mobilisent. Concrètement, les partenaires déploient 31 projets faisant partie d’un plan d’action 2017-2020 totalisant 778 500 $. Cet apport financier est possible grâce à la Fondation philanthropique Lucie et André Chagnon, Avenir d’enfants, Québec en Forme et le Gouvernement du Québec.