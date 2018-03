Des nouvelles de la Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques

Encore une fois cette année, la campagne de cartes de membre est lancée! Il est maintenant temps de renouveler votre adhésion ou de devenir membre de la Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques, dont la mission consiste à recueillir des fonds visant à améliorer les soins de santé et les services sociaux offerts aux installations des Basques, du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

La carte de membre individuel coute seulement 10 $ et la carte de membre corporatif est au cout de 50 $ pour toute entreprise ou organisme qui désire adhérer. Vous ne voulez plus avoir à acheter votre carte à chaque année? Pour 250 $, devenez membre à vie de la Fondation.

Vous aimeriez faire un don autrement? La vente de garage communautaire sera de retour cette année au printemps et tous les dons en objets seront acceptés par la Fondation.

C’est le mercredi 13 juin prochain qu’aura lieu le Tournoi de golf annuel de la Fondation. Cette activité est un incontournable, puisqu’il s’agira de la 24e édition. «Nous aurons la chance d’avoir M. Gaston Bérubé, de Service Bérubé, comme président d’honneur et vous pourrez le rencontrer lors de notre évènement qui se tiendra comme à l’habitude au Parc du Mont Saint-Mathieu. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!», a-t-on souligné.

L’an dernier, la Fondation annonçait la venue d’un nouveau comité de soutien formé de personnes dévouées de chez PMT ROY Assurances et services financiers. Encore cette année, le comité épaulera l’organisme dans ses activités, dont la loto-voyage «Rêvons… voyageons avec la Fondation!». Pour seulement 20 $, vous pourrez vous procurer un billet pour participer au tirage d’un crédit-voyage de 2 000 $, ou d’un montant de 1 500 $ en argent comptant. Tous les bénéfices de ce tirage permettront de payer le service de câblodistribution pour les résidents du centre d’hébergement pendant un an. Les billets seront en vente au bureau de la Fondation et chez PMT ROY Assurances et services financiers, et le tirage aura lieu lors du Souper-bénéfice du Tournoi de golf le 13 juin 2018. En janvier dernier, la Fondation a fêté le premier anniversaire de Mignon, son toutou qui a pour tâche d’accompagner les enfants qui viennent au centre hospitalier et qui ont besoin de se faire réconforter. Pour aider Mignon dans sa tâche, on a besoin de parrains et marraines qui sont prêts à le soutenir en déboursant quelques dollars, pour que chaque toutou puisse combler un enfant malade et lui rendre le sourire. Si cette cause vous tient à cœur, rendez-vous au bureau de la Fondation pour plus d’informations.

En terminant, la Fondation a accordé plus de 53 000 $ en 2017 pour payer différents projets reliés à divers types de clientèles : du centre hospitalier, jeunesse, celle inscrite au soutien à domicile, en soins palliatifs ainsi que les résidents du centre d’hébergement. Chaque don compte, ensemble nous pouvons faire la différence.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mariane Goulet, directrice, au bureau de la Fondation, au 418 851-3700 poste 107 ou par courriel à mariane.goulet.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca. Vous pouvez également suivre les activités de la Fondation sur sa page Facebook.