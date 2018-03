Relâche VIP au Témiscouata : vague intense de plaisir

Le Témiscouata s’unit pour offrir une vague intense de plaisir durant la semaine de relâche! Venez vivre des moments exaltants où vous pourrez vous initier à une multitude de sports, savourer de la tire sur neige, faire des randonnées en raquettes, jouer au hockey sur glace, patiner, glisser, vous éclater. Tout cela, sans oublier les heures du conte dans les bibliothèques, les spectacles pour enfant et le traditionnel cinéma de la relâche. Bref une tonne d’activités accessible toute la semaine pour les petits comme pour les grands.

Le laissez-passer VIP, c’est quoi? C’est très simple. Tout d’abord, les jeunes du Témiscouata de niveau primaire recevront, dans leur sac à dos, un dépliant de l’évènement avec la programmation des activités. Il faut ensuite participer aux activités qui se tiendront du 2 au 11 mars dans les municipalités suivantes : Dégelis, Saint-Honoré, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Rivière-Bleue, Pohénégamook et Témiscouata-sur-le-Lac pour collectionner les autocollants de participation à chaque fois. Plus tu en collectionneras et plus tu augmenteras tes chances de remporter des prix lors d’un tirage. Pour être éligible, tu dois retourner ton laissez-passer au bureau municipal de ta municipalité avant le 19 mars 2018.

C’est dans l’ambiance festive de la relâche VIP que vous aurez la chance de vivre des moments inoubliables entre amis ou en famille. Pour plus d’information, communiquez avec Sophie Côté au 418 854-5568 poste 117 ou Diane Bossé au 418-854-2260.