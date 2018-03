Le 7 mars prochain, de 10 h à 15 h, au Centre d’études collégiales du Témiscouata (CÉCT), les entreprises et organismes sont invités à assister à une conférence de l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ-RCTi) intitulé «Virage des entreprises du Témiscouata vers le numérique 4.0».

Cette activité sera une occasion pour les organisations témiscouataines de partager leurs attentes et leurs besoins face à cette révolution technologique qui entraine des changements majeurs et des besoins additionnels non seulement au sein de la société et dans notre vie quotidienne, mais également dans le fonctionnement des entreprises.

Qu’est-ce que le 4.0? Pour une entreprise du commerce de détail qui vend en ligne, c’est d’être capable de rejoindre sa clientèle cible à partir de bases de données. Pour une entreprise manufacturière, c’est la robotisation des opérations, l’Internet des objets, la cybersécurité.

La réservation de places est nécessaire auprès de Rina Lavoie, par téléphone au 418 854-0604, poste 0 ou, par courriel au inscription@cectemiscouata.ca

Par la suite, il y aura une présentation des services aux entreprises du Centre d’études collégiales du Témiscouata et de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et la cueillette des besoins des entreprises présentes en matière de formation.

Soulignons que cet évènement est rendu possible grâce au CÉCT, Extra-formation du Cégep de La Pocatière, Groupe collégia du Cégep de Rivière-du-Loup et de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.