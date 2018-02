Aide de 48 000$ pour des projets de garde familiaux au Bas-Saint-Laurent

Pour favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents qui ont des enfants d'âge scolaire dans la région du Bas-Saint-Laurent, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 48 135 $ dans le cadre du Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2018.

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean D'Amour, a fait cette annonce aujourd'hui au nom du ministre de la Famille, M. Luc Fortin. Cette somme financera la réalisation de six projets dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Ce programme permet notamment d'offrir de nouveaux camps de jour pendant la relâche scolaire et la période estivale, et de bonifier l'offre de camps existants. Il vise également à favoriser une gestion plus équilibrée du temps consacré à la vie professionnelle et à la vie familiale par les parents travailleurs ou étudiants ayant des enfants d'âge scolaire.

«Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les familles de la région du Bas-Saint-Laurent. Ce soutien financier permettra certainement d'améliorer la qualité de vie des familles et de répondre à leurs besoins. En plus d'offrir des activités enrichissantes, nous contribuons à l'épanouissement des jeunes de notre région», a commenté le ministre Jean D’Amour.

Voici les projets qui bénéficieront de ce financement :

Le Centre Éclosion Inc. recevra 8 000 $ pour la relâche scolaire et la garde estivale.

Le Comité de développement de Saint-Vianney Inc. recevra 4 561 $ pour la relâche scolaire.

La Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska recevra 3 686 $ pour la garde estivale.

La Municipalité de Paroisse de Saint-Joseph-de-Kamouraska recevra 1 888 $ pour la garde estivale.

Le Regroupement Acti-Familles recevra 15 000 $ pour la relâche scolaire et la garde estivale.

La Ville de Rivière-du-Loup recevra 15 000 $ pour la garde estivale.

L'aide financière accordée fait suite à un appel de projets qui s'est terminé le 8 décembre 2017. Le Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2018 s'inscrit dans la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021.