Bris d'aqueduc sur la rue des Cèdres à Rivière-du-Loup

Un bris sur une vanne est survenu ce 27 février sur la rue des Cèdres. Une équipe est sur place et oeuvre à rétablir la situation. Elle en aura probablement pour toute la journée, selon les informations de la Ville de Rivière-du-Loup.

Outre la rue des Cèdres, les rues des Seigneurs, des Frênes, des Peupliers, des Épinettes, des Bouleaux, des Ormes, des Lilas et la section de la rue Saint-Pierre comprise entre des Seigneurs et des Frênes sont affectées.



Au retour de l'eau, veuillez noter qu'un avis d'ébullition préventif sera en vigueur pour 48 heures. Les résidences recevront toutes un accroche-porte les avisant de la situation et de la nécessité d'appliquer la mesure préventive. Compris dans la zone concernée, la direction du pavillon des Cèdres a directement été jointe pour mettre en place les mesures adéquates.



Afin de réparer le bris, la circulation est fermée sur la rue des Cèdres entre la rue Fraser et le boulevard de l'Hôtel-de-Ville. Cependant, la circulation locale est tolérée depuis les entraves jusqu'aux limites du chantier.