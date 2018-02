Écoles fermées dans la région

En raison des mauvaises conditions climatiques, les cours sont suspendus pour les élèves de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup cet avant-midi. Ils reprendront toutefois cet après-midi pour les élèves des écoles du secteur de Rivière-du-Loup. Du côté de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, toutes les écoles sont fermées pour la journée.

Le Collège Notre-Dame a également pris la décision de suspendre les cours aujourd'hui. Il est à noter que les écoles secondaire seront fermées pour la journée aussi. Le CFP Pavillon-de-L'Avenir ainsi que les points de service des centres d'éducation des adultes de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup sont fermés. Les services de garde demeurent ouverts, sauf du côté de Sainte-Louise, Saint-Denis, Lac-des-Aigles, Packington, Pohénégamook (Marie-Reine-des-Coeurs et Saint-Joseph), Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu et Saint-Michel-du-Squatec.

MÉTÉO

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante pour tout l'est du Québec ce matin. Le KRTB n'y échappe pas. De 2 à 5 millimètres additionnels de pluie verglaçante sont attendus au Bas-Saint-Laurent.

Cette pluie a été persistante à Québec et au Saguenay cette nuit. Ces deux régions ont reçu des quantités totales estimées entre 10 et 20 millimètres. Les routes, trottoirs et terrains de stationnement deviennent glacés, glissants et dangereux. La prudence est de mise sur le réseau routier.

Environnement Canada émet des avertissements de pluie verglaçante lorsque de la pluie tombe pendant que les températures sont sous zéro.

Sur le réseau routier, la visibilité est bonne mais la chaussée est enneigée par endroits et surtout glacée. Ces conditions sont valides pour toutes les routes de la région. Pour plus d'informations, il est possible de consulter le Québec 511.