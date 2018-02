MRC de Rivière-du-Loup : une industrie de classe mondiale

Selon une étude réalisée annuellement par le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD), le secteur manufacturier se démarque une nouvelle fois par son dynamisme et sa vitalité impliquant non seulement ses emplois, ses investissements mais aussi l’innovation en 2017.

Au 31 décembre 2017, 102 entreprises manufacturières ont contribué à la vitalité économique de la MRC de Rivière-du-Loup. L’emploi a encore augmenté de façon importante en 2017 pour atteindre 4 138 emplois comparativement à 3 863 en 2016, établissant ainsi l’année 2017 comme la plus performante du secteur.

Il y a 17 % des entreprises qui ont participé à la création de 338 emplois, tandis que 16 % des entreprises existantes ont subi des pertes, représentant 63 emplois, pour un gain net de 275 emplois. Le secteur manufacturier a donc enregistré une augmentation des emplois de 7 % dans la dernière année. Précisons que 83 % de l’emploi manufacturier est concentré dans 11 des 102 entreprises manufacturières du territoire.

Le dynamisme entrepreneurial de plusieurs manufacturiers a permis cette croissance des emplois dans la MRC de Rivière-du-Loup, entre autres Premier Tech, Tourbières Berger, Les Pâtes Alpha, Soucy Industriel et Goscobec. En comparaison à l’an 2000, le secteur procurait de l’emploi à 2 655 personnes.

Mis à part l’augmentation des emplois, les investissements engagés par le secteur manufacturier ont fracassé un nouveau record en 2017, avec plus de 53 M$ en immobilisations et équipements et une légère augmentation au niveau de l’exportation et de l’innovation. Des entreprises telles que Moulage sous pression AMT, Premier Tech, Les Pâtes Alpha, Soucy Industriel, Tourbières Berger, Usinage FR, Verbois et Viandes du Breton ont contribué à ce niveau élevé d’investissements. D’ailleurs, un nombre important, soit 26 entreprises, ont investi en 2017 en immobilisations et équipements.