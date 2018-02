À la recherche de familles hôtesses pour l’École d’immersion française de Trois-Pistoles

Le Centre d’accueil et de formation en langues (CAFEL) invite les familles hôtesses désirant s’engager dans l’accueil d’étudiants de l’École d’immersion française de Trois-Pistoles à une rencontre d’information et de recrutement le lundi 26 février à 19h, à l’École secondaire de Trois-Pistoles.

L’institution du CAFEL est fière des accomplissements et des défis relevés au cours des années passées permettant d’assurer un lien étroit entre les familles hôtesses et l’institution de l’École d’immersion française de Trois-Pistoles. En 2018, le CAFEL entend poursuivre son mandat en mettant en valeur la loyauté des familles qui se prêtent à l’extraordinaire aventure d’accueillir des étudiants en leurs demeures. De plus, l’organisme se donne le mandat de poursuivre ses efforts de recrutement de nouvelles familles afin de répondre aux besoins croissants. Nous vous rappelons qu’une compensation non imposable est offerte.

Nouveauté : Pour les familles le désirant, l’inscription pourra se faire sur place le soir-même. Dans ce cas, prévoyez un 10$ pour votre inscription au réseau des membres des familles hôtesses du CAFEL.

Le CAFEL en profite pour remercier les familles hôtesses de leur générosité ainsi que de l’accueil chaleureux quelles ont offert aux étudiants des sessions 2017. Un merci spécial aux nouvelles familles qui ont décidé d’agir dans leur communauté en se prêtant à cette aventure. C’est grâce à des engagements tels que les vôtres que les étudiants vivent une connaissance de notre langue et de notre culture et qu’ils ont l’occasion de vivre une immersion totale, empreinte de souvenirs et d’émerveillements.

Afin de continuer dans cette voie, votre participation est essentielle et le recrutement de nouvelles familles sera encore nécessaire en 2018. Pour ceux qui désirent s’impliquer ou qui souhaite avoir de plus amples informations, le CAFEL vous convie à vous joindre à cette rencontre importante qui aura lieu le lundi 26 février, dès 19h, à la cafétéria de l’École secondaire de Trois-Pistoles.

Pour ceux ne pouvant être à cette rencontre, le CAFEL vous invite à communiquer avec la directrice générale Karine Vincent par téléphone au : 418-851-3747 ou par courriel à l’adresse suivante : cafel.troispistoles@gmail.com