5,5 M$ pour l'aménagement terrestre du Carrefour maritime

La Ville de Rivière-du-Loup a profité de la séance du conseil municipal de lundi soir pour réaliser un état des lieux concernant le Carrefour maritime. Selon un document présenté aux citoyens, le projet sera scindé en plusieurs étapes afin d’assurer sa réalisation. La phase 1, qu’on aimerait débuter au plus tard au printemps 2019, comprend l’aménagement terrestre.

L’administration municipale est ainsi cohérente dans son désir de munir Rivière-du-Loup d’une porte d’entrée accueillante et sécuritaire du côté du fleuve le plus rapidement possible. Le volet terrestre, dont le budget total est 5,5 M$, comprend notamment la construction d’installations pour les croisiéristes, l’empierrement et la stabilisation des berges, la réalisation d’un parc d’amusement, d’un stationnement et des aménagements paysagers. À cette étape, la Ville utiliserait un montant de 2,75 M$ des subventions.

«On avance. On a décidé qu’on prenait le taureau par les cornes. Le projet terrestre est très acceptable pour les subventions, c’est ce qu’on voulait. Il va rester le bâtiment (…) C’est sûr qu’on ne dépassera pas le montant [4,6 M$] qu’on a promis aux citoyens», a commenté la mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet.

Rappelons que la Ville travaille ardemment, grâce à un comité restreint, à trouver des solutions pour le financement du bâtiment d’accueil. C'est que certaines dépenses le concernant ne sont pas admissibles aux subventions gouvernementales. La Ville souhaite un budget entre 5 et 7 millions de dollars pour cette phase.

Questionné à ce sujet lors d'une conférence de presse à l'École secondaire de Rivière-du-Loup, le député et ministre Jean D'Amour a applaudi la décision de la Ville. «C’est une bonne nouvelle. J’ose dire : enfin! Il y a un beau leadership du côté de la Ville que je salue. On a décidé de commencer par l’aménagement terrestre? Parfait! L’argent est sur la table... Je suis très content qu’on aille de l’avant.»

Prochaines étapes :