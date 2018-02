Auberge la Clé des Champs : une œuvre axée sur le bien-être des clients

L’Auberge la Clé des Champs à Saint-Cyprien œuvre depuis 24 ans dans la région, pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec des limitations et le ressourcement des familles d’accueil et naturelles.

En assemblée générale, le conseil d’administration a déposé le 25 janvier dernier, le rapport annuel des activités et le rapport financier audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

Ainsi, on note une stabilité au niveau du nombre de personnes bénéficiant des services autant pour les séjours de vacances que lors des 13 répits annuels. Plus de 250 personnes ont bénéficié de plus de 2 500 nuitées à l’Auberge en cours d’année. Suite aux importantes conséquences liées à la transformation du réseau, l’Auberge doit faire face aux réalités budgétaires du moment et s’ajuster tout en offrant un service de qualité.

Selon le président Alain Denis, «l’Auberge est un intervenant essentiel dans la région et contribue à rendre la vie meilleure aux personnes handicapées.»

Le contexte financier est précaire amenant un déficit d’opération de 62 868 $ l’année dernière. Par contre, ce résultat tient compte des effets de l’amortissement des immobilisations. Le directeur général Pierre Bélanger a souligné l’apport financier indispensable du milieu des affaires de la région de Rivière-du-Loup grâce aux dons des Amis de l’Auberge. «Merci à ces entreprises», a-t-il lancé.

Le conseil d’administration pour la prochaine année sera formé des personnes suivantes : Alain Denis (président), Yves Pomerleau (vice-président), Martine Nadeau (secrétaire / trésorière), Denise Laforest-Pomerleau (représentante des parents), Jessica Bonenfant (représentante des clients) et Caroline Tremblay (représente de la population). Deux postes sont à combler. Le président a reconnu le mérite de deux administrateurs sortants, Gaétan Boucher après plus de 25 ans d’implication et Catherine Baril depuis 5 ans.