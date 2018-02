Cartonfolies et Party Hot-Dog : un nouvel évènement verra le jour à Témiscouata-sur-le-Lac

Les Cartonfolies de Cabano et le Party Hot-Dog de Notre-Dame-du-Lac n’existeront plus en 2018. En raison de difficultés à recruter des bénévoles dans les deux organisations, un nouvel évènement verra le jour à Témiscouata-sur-le-Lac le 21 juillet prochain.

«Il n’a pas encore de nom, les activités aussi sont à déterminer, mais c’est certain que ce sera pour les familles», a mentionné Valérie Tremblay, directrice du Service des loisirs et de la culture à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. La date est cependant choisie, ce sera le 21 juillet.

L’an dernier, le 31e Party Hot-Dog de Notre-Dame-du-Lac avait eu lieu le 22 juillet tandis que les Cartonfolies étaient présentées tout près de la Fête nationale du Québec et en même temps que le Tournoi de pêche provincial. «Cette année c’est le 50e Tournoi de pêche, ce sera plus gros et ils vont utiliser le Parc Clair Soleil», a souligné la directrice.

De plus, les activités de la Fête nationale auront lieu les 23 et 24 juin, samedi et dimanche, avec notamment un spectacle. Les citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac y trouveront certainement une belle occasion de se récréer.