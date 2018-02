Des midis collaboratifs à l’ECO

L’Espace collaboratif ouvert (ECO), situé au 75, rue Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup, lance une nouvelle activité de collaboration et de partage : les midis collaboratifs. Ces rencontres orientées vers l’optimisation des processus de gestion du travail auront lieu une fois par mois à l’ECO autour d’une thématique commune, et ce, gratuitement.

Le 8 février, de 12h à 13h, ce sera donc l’occasion de vivre la première expérience du genre autour de la thématique de la prise de décision. Les membres et non-membres sont invités à diner à l’ECO et à échanger autour de cette thématique dans une ambiance conviviale. Une belle façon de faire du réseautage, de valider ses stratégies et de s’actualiser dans ses pratiques.