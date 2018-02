Hommage à un inoubliable bâtisseur, l'abbé Ronald Landry

La Ville de Rivière-du-Loup tient à rendre hommage à l’abbé Ronald Landry, décédé hier à l’âge de 88 ans. Curé de la paroisse Saint-Ludger, l’abbé Landry aura marqué sa communauté tout entière en se révélant un véritable bâtisseur, sensible aux besoins des autres et inspiré par la contribution au bienêtre de son milieu, à son développement et son épanouissement.

Le Foyer-Patro, la Cité des Jeunes ou le Camp Richelieu Vive la Joie de Saint-Modeste, l’abbé Landry était un indéniable homme d’action très engagé dans sa communauté, autant dans la vie communautaire et sociale que sportive, lui qui était présent en 1971 lors des premiers Jeux du Québec qui se sont déroulés à Rivière-du-Loup. Il a été intronisé au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup en 2008 et fut le tout premier récipiendaire du Mérite municipal Yves-Godbout, en 1985, pour son implication civique et communautaire. Il s’est aussi largement démarqué sur le plan national pour son engagement pour la jeunesse et le sport.

«C’est un inoubliable bâtisseur auquel nous rendons hommage, souligne la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet. C’est une perte inestimable, mais en même temps, il a tant laissé derrière lui qu’il ne nous quittera vraiment jamais.»

Afin de lui rendre un dernier hommage, la tour de l'horloge de l’hôtel de ville est en berne depuis ce jeudi et demeurera éteinte jusqu'au jour des funérailles.