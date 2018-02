Rivière-du-Loup perd un bâtisseur

L’abbé Ronald Landry est décédé le 1er février au matin à l’âge de 88 ans. Ce fut d’abord un homme d’église, notamment comme curé de la paroisse Saint-Ludger à Rivière-du-Loup.

Mais son implication dans le milieu ne se limitait pas à sa vocation. M. l’abbé Landry a été au cœur du Foyer-Patro et de la Cité des Jeunes. C’est par la suite qu’a été créé le Cégep de Rivière-du-Loup.

Il a fait aussi parti des fondateurs du Camp Richelieu Vive la Joie de Saint-Modeste. Il s’est également impliqué dans les premiers Jeux du Québec à Rivière-du-Loup ainsi que dans les Jeux de la francophonie canadienne.

L'abbé Yvan Morin, curé de la paroisse Saint-Patrice, l'a d'abord côtoyé pendant 10 ans au Foyer-Patro. «C’était un homme d’action. La fondation du Foyer-Patro, ce fut une oeuvre profonde qui a permis de créer un milieu plus vivant en éducation. C’est ce qui a mené à l’obtention du Cégep de Rivière-du-Loup», a mentionné M. L’abbé Morin. «De plus, nous avons travaillé comme pasteur à Rivière-du-Loup, il a été curé de Saint-Ludger pendant 15 ans», a ajouté l’abbé Morin.

Ce bâtisseur de Rivière-du-Loup a vécu la dernière partie de sa vie à la Résidence Reine-Antier. Il avait subi l’usure du temps notamment dans ses déplacements et sa vue.

GRANDES ÉTAPES

Ronald Landry est né à Saint-Pacôme en 1930. Il a étudié au Grand Séminaire de Québec et de Rimouski. Il a été ordonné prêtre le 4 juin 1955. Il a également réalisé des études spécialisées à l’Institut catholique de Paris et à la Sorbonne.

De 1958 à 1968, il est coordonnateur-fondateur de la Cité des Jeunes et du Foyer-Patro de Rivière-du-Loup. En 1969, l’abbé Landry est fondateur et directeur général de la Confédération québécoise des Entreprises de loisirs et de l’Association canadienne des centres de loisirs (division Québec). En 1971, il est directeur des Projets spéciaux au Haut-Commissariat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs. En 1973, il devient directeur du Conseil québécois de la jeunesse, des sports, des loisirs et du plein air dont il est membre fondateur.

Le 23 juin 1980, l’abbé Ronald Landry est nommé curé de la paroisse de Saint-Ludger de Rivière-du-Loup, mandat renouvelé en 1986. En 1981, il est nommé au Conseil consultatif national de la santé et du sport amateur à Ottawa. Le 23 juin 1983, il est nommé membre à vie de l’Ordre du Canada.

Des hommages, M. l’abbé Landry en a également obtenu chez lui à Rivière-du-Loup. Il a été le premier récipiendaire du Mérite municipal Yves-Godbout, soit 1985, pour son implication civique et communautaire. Le 1er novembre 1986, Ronald Landry est récipiendaire du Mérite socioéconomique donné par la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup.

Cette liste pourrait être beaucoup plus longue pour cet homme au grand cœur. Bon dernier voyage!