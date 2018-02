Une programmation Plaisirs d’hiver appréciée à Saint-Pascal

La Ville de Saint-Pascal présentait les 26 et 27 janvier sa programmation Plaisirs d’hiver. Le patinage illuminé du vendredi soir a lancé les festivités avec grand succès. Plus de 75 citoyens ont chaussé leurs patins pour profiter des joies hivernales.

Le lendemain, la population était invitée à participer à une foule d’activités sur les terrains adjacents du centre sportif de Saint-Pascal. C’est plus de 300 enfants, parents et grands-parents qui ont profité de cette programmation, et ce, tout à fait gratuitement. Parcours de fatbike, mini-ferme, jeu gonflable, glissade sur tube et Bubble soccer ont connu un succès monstre auprès des familles présentes. L’Érablière Lemieux était également sur place pour les plus gourmands. La Ville de Saint-Pascal remercie ses partenaires qui ont permis la réalisation de cet évènement.