Trois activités gratuites pour profiter de l’hiver à Pohénégamook

Pohénégamook haut en couleur sera de retour cette année les 3 février, 3 mars et 25 mars pour trois belles activités hivernales offertes gratuitement pour tous.

Le 3 février dès 10 h, ce sera la journée «Pêche blanche en fête» à la marina de Pohénégamook. Au programme : ensemencement de truites, pêche spéciale pour les enfants, atelier «comment arranger son poisson», concours de la plus grosse truite, dégustations de truites poêlées et fumées, musique, hotdogs au profit d’Aristodanse, prix pour le plus gros poisson. En cas de mauvaise température, tempête, pluie ou froid extrême, l’activité sera reportée au lendemain ou à une date ultérieure.

Le 3 mars de 10 h à 15 h, on note la Super glissade familiale (à confirmer dans le quartier Sully). Au programme : super glissade aménagée spécialement pour l’occasion, feu de joie, tire sur la neige et beaucoup de plaisir. Apportez votre traineau (prêts de tubes).

Finalement le 25 mars à 10 h, il y aura une randonnée familiale dans le camping de la plage suivie d’un diner hotdogs à 1 $ au bâtiment de la plage municipale (prêt de raquettes sur réservation avant le 22 mars).

Vivez la 15e édition de Pohénégamook haut en couleur. Pour information et inscription, appelez au 418 863-7722 poste 4104.