Saint-Cyprien a maintenant son Centre communautaire Alcide Ouellet

On ne parle plus de l’église à Saint-Cyprien, les citoyens de cette communauté se rassemblent maintenant dans le Centre communautaire Alcide Ouellet. L’édifice religieux, construit en 1954, a été rénové en tenant compte de sa nouvelle vocation. La Municipalité a reçu deux millions de dollars en subventions tandis que la contribution du milieu s’élève à 349 000 $.

Les dépenses admissibles du projet pour les aides financières gouvernementales s’élevaient à 2 133 700 $. Le gouvernement du Québec a octroyé une subvention de 1 493 590 $. Le maire Michel Lagacé a mentionné le 29 janvier lors de l’inauguration officielle la participation du gouvernement du Canada, soit de l’ordre de 500 000 $. Le milieu cyprianais a fourni 349 000 $ dont 218 000 $ provenant de la Municipalité de Saint-Cyprien.

L’aide financière a servi plus spécifiquement à la réfection et la transformation de l’église en salle communautaire, dont l’ajout d’un portique vitré et d’un accès indépendant pour les personnes à mobilité réduite, la réfection des murs extérieurs, de la fenestration et de la toiture, la restauration des locaux techniques, ainsi que le réaménagement du chœur de l’église en espace scénique. Des travaux extérieurs comme le stationnement et des aménagements ne sont pas compris dans la partie subventionnée et seront réalisés l’été prochain avec la balance de l’argent recueilli dans le milieu.

«La salle a une capacité de 500 personnes debout et nous avons tenu une activité avec près de 350 convives récemment. Ça s’est très bien déroulé. Nous pouvons être fiers, c’est un magnifique résultat», a mentionné M. Lagacé.

«On s’y sent chez-soi, c’est une très belle salle communautaire pour cette municipalité de plus de 1 100 habitants. Le gouvernement du Québec a injecté près de 1,5 M$ dans ce projet, soit 70 % des couts admissibles», a souligné le député-ministre Jean D’Amour.

Une première rencontre des paroissiens concernant l’avenir de l’église de Saint-Cyprien a eu lieu en septembre 2009. Par la suite l’incendie qui a détruit la salle communautaire Le Toupikois le 31 janvier 2012 a relancé la réflexion menant aujourd’hui à la transformation du bâtiment religieux.