Trois-Pistoles célèbre sa 2e Fête de l’hiver

C’est le 3 février qu’aura lieu la 2e présentation de la Fête de l’hiver, entre 13 h et 16 h, au Camping municipal de Trois-Pistoles. Lors de cet après- midi de festivités, la population est invitée à bouger dans ce cadre féérique qui permet la pratique du ski de fond, de la raquette, de la marche et de la glissade.

Dès 13 h, il sera possible de pratiquer le ski de fond, la raquette, la glissade (les traineaux ne sont pas fournis) ou la marche. Pour les enfants d’âge primaire et secondaire ainsi que les familles, c’est une course de type à relais qui est proposée par les étudiants de l’École secondaire de Trois-Pistoles qui participeront au Défi Pierre Lavoie en mai 2018. Il faut former des équipes de 5 personnes où chacun des membres devra courir 1 km pour totaliser une course de 5 km. Pour les coureurs plus expérimentés, deux parcours sont proposés, soit un de 2,5 km et un autre de 5 km. Ces courses sont de nature participative et les inscriptions se prendront sur place.

Une ambiance de fête règnera tout l’après-midi sur le site avec de la musique, du chocolat chaud et du café offerts par la Ville de Trois-Pistoles. L’après-midi se terminera par une partie de sucre grâce, grâce au soutien financier de l’URLS du Bas Saint-Laurent.

Toutes les familles sont invitées à venir festoyer au cours de cette fin de semaine. Pour obtenir plus d’informations, la personne à contacter est Mélanie Paquet, directrice du Service de loisirs, au 418 851-1995 poste 4224.