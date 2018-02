Un 4e évènement Plaisirs Gourmands au Centre commercial Rivière-du-Loup

L’évènement Plaisirs Gourmands sera présenté pour une quatrième année au Centre commercial Rivière-du-Loup du 9 au 11 février.

Afin de faire découvrir divers producteurs alimentaires d’ici et d’ailleurs et d’offrir davantage de variétés de produits à la clientèle, une exposition aura lieu dans le mail ou les découvertes et dégustations seront à l’honneur. Une vingtaine d’exposants seront présents, dont la Bergerie Dupont de Saint-Antonin, Douceur d’ici de Sainte-Rita, l’Hydromellerie St-Paul-de-la-Croix et Chaga du Bas, entre autres.