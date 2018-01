Les 5 à 8 ans initiés gratuitement au ski alpin et à la planche à neige

Les jeunes de 5 à 8 ans seront initiés gratuitement au ski alpin et à la planche à neige dans les stations de ski du Bas-Saint-Laurent tous les dimanches du mois de février. Ainsi, le Parc du Mont-Saint-Mathieu et le Club de ski Mont Biencourt participent à cette promotion offerte en collaboration avec l’Association des stations de ski du Québec.

«Nous avions l’habitude d’offrir un dimanche gratuit pour initier les enfants de 5 à 8 ans aux sports de glisse. La réponse de la clientèle est tellement forte que nous avons convenu, avec les autres stations de l’Est-du-Québec, que nous devions offrir plus d’occasions d’initiation afin de répondre à la demande grandissante des enfants pour découvrir le ski et la planche à neige», a précisé François April, directeur général du Parc du Mont-Saint-Mathieu. En 2017, plus de 250 jeunes ont fait l’essai du ski et de la planche au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

M. April était accompagné dimanche dernier à la station de plein air de la MRC des Basques par Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ). «Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie comptent 2,6 % de la fréquentation au Québec», a précisé M. Juneau.

Le programme sera offert à compter du 4 février prochain et permettra aux jeunes, qui réserveront sur la plate-forme web initiation.maneige.ski, de bénéficier d’un forfait comprenant une leçon de groupe d’au moins 60 minutes ainsi que la location d’un équipement complet avec casque disponible. L’ASSQ paie 25 $ pour chaque enfant inscrit sur sa plate-forme web. Il est nécessaire de réserver sa place au minimum 36 heures à l’avance.