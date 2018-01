Recrutement de bénévoles téléphonistes à l’Association du cancer de l’Est du Québec

L’Association du cancer de l’Est du Québec recrute actuellement des bénévoles téléphonistes dynamiques pour sa campagne téléphonique de souscription et pour sa 30e campagne Porte-à-porte.

Du 29 janvier au 7 mars, sous la supervision d’un responsable de l’Association, les bénévoles contacteront par téléphone des donateurs qui ont déjà versé un don à l’organisme dans le passé pour les inviter à renouveler leur geste de générosité. Un scénario d’appel et une liste de donateurs seront fournis à chaque téléphoniste.

Il est possible de joindre un groupe de bénévoles déjà en place ou de monter sa propre équipe de téléphonistes avec des amis ou des collègues de travail. Les personnes recherchées ont le profil idéal si elles s’expriment bien, sont à l’aise au téléphone, sont dynamiques et sont disponibles pour des appels en semaine, durant la soirée.

Des séances d’appels téléphoniques auront lieu les lundis, mardis et mercredis, de 18 h à 21 h, à compter du 29 janvier. Les bénévoles intéressés pourront choisir d’accomplir une ou plusieurs soirées d’appels, selon leurs disponibilités.

La participation de près de 300 bénévoles a permis d’assurer le succès de la campagne téléphonique de souscription en 2017. Au total, c’est plus de 150 000 $ qui ont été récoltés afin de permettre à l’Association de maintenir son offre de service, partout sur tout le territoire.

CAMPAGNE PORTE-À-PORTE

À l'aide du matériel fourni par l'Association (consignes, scénario d'appel, listes d'appels, etc.), les bénévoles auront pour mandat de contacter par téléphone les démarcheurs afin de confirmer leur participation à la campagne Porte-à-porte qui battra son plein en septembre. Ils auront aussi à recruter de nouveaux bénévoles afin de combler l’équipe de démarcheurs. Plus il y aura de personnes impliquées, plus l’Association pourra développer son offre de service pour toujours mieux répondre aux besoins des gens touchés par le cancer.

Les bénévoles téléphonistes devront être disponibles au moins trois heures par semaine du 29 janvier au 15 mai. La dernière campagne Porte-à-porte a permis de récolter près de 200 000 $. L’Association tient à remercier du fond du cœur chacun des 1642 bénévoles qui ont parcouru près de 2500 rues du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Les personnes intéressées doivent communiquer rapidement avec Lise Fréchette, coordonnatrice des bénévoles, au 418 724-0600, poste 2014, ou par courriel à lfrechette@aceq.org.

Depuis 35 ans, l’Association du cancer de l’Est du Québec met en place des services qui procurent un soutien réconfortant aux personnes touchées par la maladie, leur permettant de se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Grâce à la générosité des gens de l’Est-du-Québec, l’Association peut soutenir la population de l’ensemble de son territoire à toutes les étapes de la maladie : durant la période d’investigation, pendant les traitements et au moment du retour à la maison. Parmi la gamme des services qu’elle offre, on compte un accueil chaleureux à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de l’entraide et de l’accompagnement à toutes les étapes de la maladie, des publications qui présentent une information vulgarisée, des conférences et des ateliers sur le web, une variété d’activités offertes sur le territoire et à son Centre de mieux-être Cendrine et Philippe situé à Rimouski, et bien d’autres services encore.