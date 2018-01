Le pont de la rivière Mariakèche coutera 3,9 M$

Des travaux estimés au départ à 4,4 millions de dollars, le nouveau pont de la rivière Mariakèche entre Saint-Paul-de-la-Croix et Saint-Clément coutera finalement 3 950 000 $. Le député-ministre Jean D’Amour a également mentionné le 19 janvier que l’infrastructure sera accessible en juillet prochain.

Rappelons que l’ancien pont a été fermé à la circulation en aout 2013 en raison d’un problème de stabilité de la paroi rocheuse devant la culée sud du pont. Cela occasionne un détour de 14 kilomètres pour plusieurs personnes. «Cette structure constitue non seulement un lien important pour les agriculteurs et les travailleurs forestiers, mais également pour l’ensemble de la population», a commenté M. D’Amour.

«Depuis 2013, Saint-Clément a perdu des clients dans ses commerces. En plus de redonner accès à ce lien routier (route de la Station), les travaux permettent d’améliorer la sécurité aux abords du pont», a noté le maire Éric Blanchard. «C’est très attendu, la réouverture du pont fera plaisir à beaucoup de gens», a ajouté Simon Périard, maire de Saint-Paul-de-la-Croix.

La phase I s’est déroulée du mois d’aout à décembre 2017. Plus de 50 % des travaux ont été exécutés sur le chantier. Après une interruption cet hiver, la phase II se déroulera de mai à juillet 2018. La réalisation des travaux a été confiée à l’entreprise Construction Lemay Inc de Saint-Édouard-de-Lotbinière suite à un appel d’offres public.

AUTRES DOSSIERS

Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent a également parlé de la route reliant Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Éloi et Saint-Paul-de-la-Croix, un chemin non asphalté de 12 kilomètres. «C’est un lien important entre ces municipalités, une route achalandée qu’empruntent à titre d’exemple certains des 500 travailleurs de la pépinière de Saint-Modeste. C’est une route municipale qui n’est pas sous la responsabilité du ministère des Transports. Toutefois, ce dossier retient mon attention, je me donne de 3 à 5 ans pour y arriver», a mentionné M. D’Amour. Si l’on considère qu’asphalter un kilomètre de route, incluant la préparation de la chaussée et des ajustements à la structure du chemin, coute 250 000 $, on parle donc d’un cout total de 3 M$.

D’autre part, le chemin d’accès au parc national du Lac-Témiscouata à Saint-Michel-du-Squatec est asphalté dans les limites de ce territoire naturel protégé. Toutefois à l’extérieur de l’infrastructure récréative et touristique (plus de 50 000 jours/visite en 2017), il reste toujours quelques kilomètres de route encore en gravier. «C’est une œuvre inachevée», a lui-même admis le député-ministre. Il a précisé qu’il y aura probablement une réponse à cet effet dans la prochaine programmation des travaux du ministère des Transports.

Le projet de Carrefour maritime à Rivière-du-Loup a de nouveau été soulevé lors de la période des questions. «Il faut qu’on évite de prendre du temps», a lancé M. D’Amour à propos de ce projet annoncé juste avant les dernières élections municipales mais auquel il restait encore plusieurs éléments de financement à ficeler correctement.