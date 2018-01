Une formation de base en français, mathématiques et informatique dans les bibliothèques du Témiscouata

L'ABC des Portages se rapproche de sa clientèle, l’organisme déploie un projet de formation de base en français, mathématiques et informatique dans six bibliothèques du Témiscouata d’ici 2020. Déjà, les services sont disponibles à Dégelis et Lac-des-Aigles.

Pour mettre en place ce projet-pilote appelé Biblio Pop, l’organisme d’alphabétisation populaire reçoit un appui financier important de la MRC de Témiscouata (25 000 $) et de la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata (15 000 $). Cette aide permettra de supporter le démarrage de petits groupes, d’améliorer le recrutement de participants et de développer du contenu de formation adapté.

Selon les statistiques, 20 % de la population adulte du Québec éprouve de grandes difficultés en lecture et en écriture, mais moins de 5 % de celle-ci entreprend une démarche de formation. «C’est le Témiscouata qui a été retenu pour déployer ce projet-pilote, à cause notamment de son étendue et de sa faible densité de population», a expliqué Julie Grant, chargée de projet et formatrice en alphabétisation.

ABC des Portages dessert également les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. «Nous sommes présents dans 20 localités, nous rejoignons annuellement entre 225 et 250 personnes pour de la formation de base en français, mathématiques et informatique», a mentionné Anne Paquette, coordonnatrice d’ABC des Portages. En français et en mathématiques, la moitié des participants à la formation ont moins de 40 ans. Concernant l’informatique, sans surprise ce sont les ainés qui ont besoin d’aide, 170 personnes de plus de 55 ans. ABC des Portages envisage maintenant d’offrir une formation sur la tablette électronique. Que ce soit en français, en mathématiques ou en informatique, l’objectif est toujours le même, soit de rendre des personnes plus autonomes.

Les bibliothèques publiques sont apparues comme des lieux parfaits pour recevoir les participants du projet Biblio Pop. D’autres volets seront ajoutés en cours de route. Déjà un nouveau service d’accompagnement individuel, celui d’écrivaine publique, sera également offert afin d’apporter de l’aide pour remplir un formulaire, écrire une lettre, etc. À l’an 2 du projet, des services de formation touchant les parents peu scolarisés seront développés grâce à la participation financière de COSMOSS Témiscouata. Des activités d’éducation populaire offertes par différents partenaires s’ajouteront à la programmation.

En fait, le projet a débuté à l’automne 2017. Les services sont disponibles à Dégelis tous les mercredis et à Lac-des-Aigles tous les jeudis, entre 9 h et 17 h. Pour y participer, il suffit de se présenter à la bibliothèque, de téléphoner à ABC des Portages au 418-862-9998 ou de visiter le site web au www.bibliopop.org. Les citoyens et les organismes qui voudraient offrir des activités ou des formations en lien avec le projet peuvent communiquer avec Julie Grant, à l’adresse suivante : info@bibliopop.org.