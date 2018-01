Une nouvelle troupe de danse-études au Cégep de Rivière-du-Loup

Le Cégep de Rivière-du-Loup a conclu une entente avec l’école de danse District Danza afin d’offrir, dès l’automne, la possibilité de jumeler danse et études. Ce nouveau partenariat s’ajoute à la conciliation musique-études et permettra aux étudiants qui ont un gout marqué pour la danse de bénéficier d’un accompagnement professionnel et d’un horaire aménagé favorisant la pratique de leur passion durant leurs études collégiales.

Trois styles seront enseignés lors de cette conciliation danse-études, soit le jazz, le hip-hop et le ballet. Cette nouvelle troupe élite profitera de trois ateliers hebdomadaires, pour un total de cinq à six heures de pratique, dont trois à quatre heures, en soirée, dans les installations de District Danza. À l’intérieur de son centre sportif, le Cégep de Rivière-du-Loup peut également compter sur une salle de danse qui sera utilisée aux fins de pratiques.

Les étudiants qui profiteront de cette conciliation pourront participer à plusieurs évènements locaux, régionaux et nationaux de danse, dont au moins deux compétitions provinciales, la possibilité de participer à l’intercollégial de danse, organisé par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) et le réputé spectacle de fin d’année de l’école District Danza qui a lieu annuellement au mois de mai.

Les places dans cette troupe élite sont limitées et les élèves du secondaire et étudiants du Cégep qui sont intéressés doivent rapidement donner leur nom à Lison Pelletier au 418-862-6903, poste 2323 ou par courriel à lison.pelletier@cegeprdl.ca.