Rétrospective 2017 : mois de novembre (partie 1)

6 novembre : Sylvie Vignet aux commandes

Les électeurs souhaitaient du changement à la Ville de Rivière-du-Loup et ils se le sont offert, le dimanche 5 novembre, alors que la candidate Sylvie Vignet a détrôné le maire sortant Gaétan Gamache en récoltant 43 % des voix.

9 novembre : Vincent Huard-Pelletier s’illustre

Le dynamophile Vincent Huard-Pelletier continue d’accumuler les bonnes performances. L’athlète originaire de Rivière-Bleue a complété les championnats provinciaux en établissant un nouveau record canadien dans la catégorie des moins de 148 livres, le 5 novembre, à Magog.

10 novembre : Leur école est 8e au Québec

Le Journal de Québec a publié le 10 novembre son palmarès des meilleures écoles secondaires privées et publiques au Québec en fonction de la cote qui leur est accordée annuellement par l'Institut Fraser. L'école Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec a obtenu une cote de 8,6, en faisant la 8e meilleure école publique au Québec sur 331 établissements.

10 novembre : Pornographie juvénile : deux ans d'emprisonnement

Le Louperivois Charles Roy, accusé de production, de distribution et de possession de pornographie juvénile pendant une longue période de 15 ans a été condamné le 10 novembre à purger une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une probation de deux ans également.

12 novembre : Verbois est l’Entreprise de l’année

La créativité, le dynamisme et le savoir-faire des entreprises de la région a une fois de plus été démontré lors du 42e Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup qui a été présenté le 11 novembre au Centre de congrès de l’Hôtel Universel. Verbois en fut le plus bel exemple alors que le fabricant de meubles haut de gamme a gagné le Prestige Alfred-Fortin remis à l’Entreprise de l’année.

12 novembre : Séguin et Bilodeau au pied du podium

Le couple de patinage artistique formé de Julianne Séguin et de Charlie Bilodeau de Trois-Pistoles a terminé la compétition au 4e rang du classement général, le 11 novembre, à la 4e étape du circuit du Grand Prix de patinage artistique au Trophée NHK, à Osaka, au Japon.

16 novembre : Francis Trahan déclaré délinquant à contrôler

À la lumière d’un volumineux et détaillé rapport sexologique d’environ 70 pages de l’Institut Philippe-Pinel et du témoignage d’une victime de harcèlement et d’agression sexuelle, Francis Trahan, âgé de 38 ans de Dégelis, a été déclaré délinquant à contrôler et a été condamné à 4 ans de pénitencier, en plus de faire l’objet d’une surveillance de longue durée de 10 ans dès sa sortie de prison.

