Rivière-du-Loup célèbre le 15e anniversaire de sa Politique du patrimoine

Il y a 15 ans le 9 décembre, la Ville de Rivière-du-Loup faisait figure de précurseur et devenait la première ville à adopter une Politique du patrimoine. La flamme de la Ville et de ses citoyens pour leur patrimoine est encore très vive aujourd’hui.

La passion des Louperivois pour leur patrimoine se répercute sur le paysage urbain et confère à la ville une authenticité et une convivialité de plus en plus remarquée et recherchée, tant par les gens d’ici que par les touristes de passage. Parmi les premières actions de l’époque qui font toujours écho 15 ans plus tard, citons la restauration des façades de la rue Lafontaine et l’implantation d’un cadre pour le centre-ville, la mise en valeur des mâts des édifices du Vieux Rivière-du-Loup et la recherche historique sur la villégiature.

Les actions développées par la Ville lui ont permis de devenir chef de file en la matière et même de s’élever au rang de Capitale culturelle du Canada. Ces actions sont regroupées sous quatre axes principaux : recherche, protection, sensibilisation et mise en valeur. Voici quelques réalisations au fil des années, parmi des centaines : mise en place du programme d’aide à la restauration patrimoniale, création de banques de données de photographies anciennes, restauration de la toiture et des briques de l’hôtel de ville, activités de mises en valeur du manoir Fraser par des artistes, géorallye du Vieux Rivière-du-Loup, circuit «Un voyage dans le temps» où le visiteur compare photos d’époque et vues actuelles, concours de photographies pour les élèves du secondaire et bien plus encore.

SITE WEB

Un nouveau site, mis de l’avant par la Ville et la MRC de Rivière-du-Loup est dès maintenant accessible pour se lancer à la découverte du patrimoine: infopatrimoine.ca. Les citoyens pourront y découvrir une foule d’informations sous une même adresse : guide d’intervention en patrimoine bâti, répertoire et capsules avec des artisans en savoir-faire traditionnel, trucs et astuces…On y trouve notamment des photos avant-après où passé et présent se chevauchent, permettant de découvrir en déplaçant le curseur ce qui a changé avec les années. Il est fascinant d’y observer l’évolution de la rue Lafontaine de la fin du 19e siècle à aujourd’hui.

De nouveaux défis se présenteront dans les prochaines années et l’engagement municipal et celui de ses partenaires se poursuivront, reflétant à la fois notre image et celle de notre patrimoine.