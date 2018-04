Le comité administratif de la MRC de Témiscouata

Lors de la dernière séance du Conseil de la MRC de Témiscouata, le 11 décembre, les membres du comité administratif ont été élus.

Le comité administratif se rencontre une fois par mois en préparation des séances mensuelles du Conseil de la MRC. Il est présidé par Guylaine Sirois, préfet et il est composé de : Émilien Beaulieu, maire de Packington; Claude H. Pelletier, maire de Rivière-Bleue et préfet suppléant; Richard F. Dubé, maire de Saint-Honoré-de-Témiscouata; Louise Labonté, mairesse de Pohénégamook; Normand Morin, maire de Dégelis; Gilles Garon, maire de Témiscouata-sur-le-Lac.

Le Conseil de la MRC réunit les maires et mairesses des 19 municipalités et est présidé par Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata, élue au suffrage universel. Les rencontres sont publiques et se déroulent 10 fois par année, soit le deuxième lundi du mois (sauf en janvier et en juillet) afin de prendre position sur les dossiers et les projets que la MRC initie ou qui lui sont soumis.

Des élus ont également été désignés pour représenter la MRC au sein de divers comités régionaux tels que : La Table des préfets du Bas-Saint-Laurent, le Collectif Régional de Développement du Bas-Saint-Laurent, les Parcs éoliens de Témiscouata, Énergie éoliennes Bas-Saint-Laurent, l’Équipe des chefs de file, l’Organisme du Bassin Versant (OBV) du Fleuve St-Jean et la Table de concertation des aînés, le Transport adapté, la CAUREQ (Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec), le Comité multiressources, le Conseil d’administration de la SADC de Témiscouata, le Comité sécurité publique, le Comité culturel, le Comité touristique, le Réseau Forêt-Bois-Matériaux, la Table d’harmonisation du Parc national du Lac-Témiscouata, etc.

La MRC s’implique activement dans une diversité de secteurs d’activités, que ce soit en aménagement du territoire, en urbanisme, en protection de l’environnement, en développement économique, local et régional, en développement culturel, touristique et sociocommunautaire. «Il est primordial d’unir nos forces, de travailler en concertation avec tous nos partenaires» souligne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «Nous avons tous à cœur d’améliorer la qualité de vie de notre population, de développer notre belle région, de la rendre attractive aux plans de l’emploi, des affaires, des services de proximité et de sa vitalité socioéconomique».