Des municipalités alliées contre la violence conjugale

Dans le cadre des douze jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes qui se tiennent du 25 novembre au 6 décembre, des municipalités des MRC de Témiscouata, Rivière-du-Loup et des Basques se sont proclamées «municipalités alliées contre la violence conjugale» par voie de résolution.

L’initiateur de cette campagne de sensibilisation, le Regroupement provincial des maisons d’hébergement, souligne que le soutien des municipalités est important puisqu’il permet d’envoyer un message fort et concerté à la population à l’effet que la violence conjugale est inacceptable.

L’Autre-Toit du KRTB, maison d’aide et d’hébergement pour les femmes, tient à remercier toutes les municipalités qui se sont impliquées dans cette campagne et rappelle que les services sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour rejoindre l’organisme, composez le 418-854-7160 ou via son site web www.autretoit.ca ou par sa page Facebook.

Par ailleurs, vous êtes invités à assister à la présentation «Le secret public, cyberviolence à caractère sexuel», à l’École secondaire de Cabano le 5 décembre à 19 h. C’est gratuit. Cependant, vous devez réserver au 418-854-2399.