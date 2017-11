Autoroute 85 : début des travaux préparatoires de la phase 3

Les travaux de déboisement liés à la phase 3 de l'autoroute 85 ont commencé à la fin du mois d'octobre dans le secteur de Saint-Antonin. Ce lundi 13 novembre, la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, et le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, tenaient un point de presse.

La phase 3, qui s'étend sur 40 km entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!, représente l'étape finale de la conversion de la route 185 en autoroute. Cette phase comporte sept tronçons distincts, et leur conception est en cours. À ce jour, les phases 1 et 2 ont nécessité un investissement de plus de 700 millions de dollars et la phase 3 est estimée à plus de 900 millions, dont une contribution maximale de 389,7 millions du gouvernement du Canada.

«Comme convenu, les travaux de déboisement de la phase 3 ont commencé cet automne. L'objectif du gouvernement du Québec est toujours de commencer les travaux en 2018 et de procéder à une mise en service progressive de l'autoroute à compter de 2021. Ce lien autoroutier viendra améliorer la sécurité de tous les usagers tout en favorisant le commerce avec les provinces maritimes. Il représente sans contredit une plus-value pour toute la région», a fait savoir Jean D’Amour.

FAITS SAILLANTS

Le projet majeur de réaménagement de la route 185 sur 94 km a été scindé en trois phases :

La phase 1 couvre 21 km et a été achevée en 2011.

La phase 2 représente un tronçon de 33 km qui a été achevé en 2015.

La phase 3 concerne le dernier segment de près de 40 km, de Saint‑Antonin à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Cette étape est subdivisée en sept tronçons de travaux distincts.

L'autoroute 85 est désignée sous le nom de Claude-Béchard, ancien ministre et député de la circonscription de Kamouraska-Témiscouata de 1997 à 2010.

Davantage de détails suivront…