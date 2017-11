Les entreprises du Témiscouata sous les projecteurs

La tenue du Gala de l’Entreprise clôturera, cette année, la programmation de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Témiscouata. C’est en regard du thème «Nos entreprises sous les projecteurs», que la SADC de Témiscouata présentera la 26e édition de ce prestigieux évènement.

Rappelons que ce Gala vise à honorer les réussites tant entrepreneuriales que personnelles d’hommes et de femmes d’affaires du Témiscouata. Cascades, Desjardins et la MRC de Témiscouata sont les partenaires officiels du Gala de l’Entreprise du Témiscouata 2017.

«Cette activité de renom se veut une belle vitrine. Elle démontre la vitalité économique de notre région, la force de chaque secteur d’activité et le dynamisme des entreprises» souligne le président de la SADC, Vallier Daigle. Il ajoute «cette année, encore, les projecteurs seront dirigés sur les entreprises qui font preuve d’innovation, d’ambition, de détermination et de fierté d’avoir leur place d’affaires au Témiscouata».

Denis Ouellet, directeur du parc national du Lac-Témiscouata, agira comme président d’honneur de l’évènement. Le 18 novembre prochain à l’École secondaire de Dégelis, près de 350 convives y seront présents afin d’applaudir les entreprises lauréates ainsi que les personnalités mises en vedette.

Les neuf entreprises lauréates qui y seront soulignées ont été sélectionnées par un jury composé de représentants socioéconomiques et d’experts en provenance de différents secteurs d’activité. Parmi ces récipiendaires un seul remportera les grands honneurs de l’édition 2017 du Gala de l’Entreprise du Témiscouata en mettant la main sur le prix de l’Entreprise de l’année. De plus, quatre autres distinctions seront remises dont le Prix de la personnalité hommage décerné par la SADC de Témiscouata.

Également, les entrepreneurs ayant démarré ou pris la relève d’une entreprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, seront soulignés d’une manière toute spéciale lors de cette soirée.

La présentation du Gala est une initiative de la SADC de Témiscouata et est rendue possible grâce à la précieuse implication de collaborateurs et complices financiers notamment l’appui des partenaires officiels, la MRC de Témiscouata, Cascades et Desjardins.